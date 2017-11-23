Акинфеев не попал в команду недели Лиги чемпионов, уступив тер Штегену

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не попал в команду недели Лиги чемпионов. Акинфеев, отстоявший на ноль в матче 5-го тура группового этапа с «Бенфикой» (2:0), набрал семь очков, но уступил место в команде недели вратарю «Барселоны» Марку-Андре тер Штегену, у которого больше баллов в сумме за все туры, сообщает официальный сайт УЕФА.

Напомним, что Акинфеев, отстояв вчера на ноль, прервал серию из 43 матчей основной стадии Лиги чемпионов с пропущенными голами.

Посмотреть полностью состав команды недели Лиги чемпионов можно в «твиттере» УЕФА.