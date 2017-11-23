Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие в заседании технического комитета РФС, сообщает официальный сайт организации.

Специалист рассказал о прошедших сборах, контрольных играх и планах подготовки команды к ЧМ-2018. Он отметил, что на Кубке конфедераций—2017 национальная команда выглядела убедительно в физическом плане и прибавляла от матча к матчу, что подтверждает верность того направления, которое было выбрано при подготовке к турниру. Также он добавил, что хорошая атмосфера в команде создаётся, когда игроки видят, что со всеми обращаются справедливо.

Черчесов, процитировав одного известного журналиста, добавил, что национальная сборная России приучила говорить о футболе, а не о каких-то посторонних вещах. Наставник главной команды страны также подчеркнул важность возвращения национальной сборной в Новогорск.

На заседании также было отмечено, что для мужских команд в структуре сборных РФС были созданы хорошие условия для подготовки. Выступление юношеских сборных России (игроки 1999 года и 2001 года) в уходящем году было признано неудовлетворительным.