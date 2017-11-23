Венгер сказал журналистке, поддерживающей «Тоттенхэм», что она больна

Журналистка BT Sport Решмин Чоудхури на своей странице в «Твиттере» опубликовала диалог с главным тренером «Арсенала» Арсеном Венгером.

В ходе разговора Чоудхури сказала 68-летнему французскому специалисту, что она является болельщицей «Тоттенхэм Хотспур» — принципиального соперника «Арсенала».



– Кстати, я поддерживаю «шпор».



– Правда? Вы больны...



– Могу заверить вас, Арсен, у меня отличное здоровье…



– Да, но вы больны изнутри!

Напомним, в недавнем матче 12-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» (2:0).