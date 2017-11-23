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Болельщики «Локомотива» устроили масштабный перформанс перед матчем Лиги Европы

Футбол

Болельщики московского «Локомотива» организовали масштабный перформанс в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с датским «Копенгагеном».

Как передаёт корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин, фанаты «железнодорожников» на домашнем стадионе развернули огромное полотнище, на котором было написано: «Если покатило у „Локомотива“, этот бронепоезд не остановить». По центру громадного баннера изображён бронепоезд.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Копенгаген».

Перформанс болельщиков «Локомотива»

Перформанс болельщиков «Локомотива»

Фото: Никита Кузин
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