Болельщики «Локомотива» устроили масштабный перформанс перед матчем Лиги Европы

Болельщики московского «Локомотива» организовали масштабный перформанс в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с датским «Копенгагеном».

Как передаёт корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин, фанаты «железнодорожников» на домашнем стадионе развернули огромное полотнище, на котором было написано: «Если покатило у „Локомотива“, этот бронепоезд не остановить». По центру громадного баннера изображён бронепоезд.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Копенгаген».

