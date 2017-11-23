Манчини привёл в пример Путина, говоря о том, влияют ли СМИ на его выбор состава

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини выступил на пресс-конференции после домашней победы над «Вардаром» (2:1) в матче группового этапа Лиги Европы.

«Несмотря на то что у нас был сильно видоизменённый состав по сравнению с другими матчами, я рад, что мы сумели выиграть.



Да, я в целом доволен игрой Дзюбы. Сегодня пенальти бил он, а 11-метровые часто не удаются бьющим и в этот раз Артём не забил.



Мнение СМИ и болельщиков никак не влияет на мой выбор состава, иначе я бы не был тренером. Это то же самое, что спрашивать президента Путина, влияет ли на него мнение прессы (смеётся).



Не знаем, насколько тяжёлая травма у Шатова, но надеемся, что ничего серьёзного», — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.