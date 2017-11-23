«Зенит» обыграл «Вардар» в матче Лиги Европы

«Зенит», досрочно обеспечивший себе место в плей-офф Лиги Европы, в матче 5-го тура группового этапа на стадионе «Санкт-Петербург» со счётом 2:1 обыграл македонский «Вардар».

На 16-й минуте Дмитрий Полоз вывел хозяев поля вперёд. На 27-й минуте Артём Дзюба не реализовал пенальти — его удар с 11-метровой отметки отразил вратарь. В конце первого тайма Эмилиано Ригони удвоил преимуществ сине-бело-голубых. Гости сумели отыграть один мяч — в компенсированное ко второму тайму время это сделал Деян Блажевски.

В другом матче этой группы испанский «Реал Сосьедад» в Норвегии с минимальным счётом выиграл у местного «Русенборга» и вышел в плей-офф Лиги Европы.

В заключительном туре группового этапа «Зенит» 7 декабря сыграет в Испании с «Реалом Сосьедад».

Турнирное положение в группе L: 1. «Зенит» — 13 очков; 2. «Реал Сосьедад» — 12; 3. «Русенборг» — 4; 4. «Вардар» — 0.