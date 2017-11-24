Хацкевич: игра киевского «Динамо» в обороне была просто отвратительной

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич обратил внимание на слабую игру защитников во встрече со «Скендербеу» (2:3) в пятом туре группового этапа Лиги Европы.



«Главной проблемой сегодня была игра в обороне всей команды. Особенно в первом тайме. Когда мы не могли выходить из обороны и предоставляли сопернику много пространства. За это нас наказали и в первом, и во втором тайме. Пропустили после стандартного положения и контратаки. Поэтому игра нашей команды в обороне была просто отвратительной», — приводит послематчевый комментарий специалиста «Динамомания».