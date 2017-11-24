Веденеев: «Зенит» будет сильнее в матче со «Спартаком», у них выше мотивация

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от предстоящего матча петербургской команды со «Спартаком». Встреча 18-го тура РФПЛ состоится 27 ноября в Москве.

«Зенит» всё-таки будет сильнее в этом матче со «Спартаком». Разница в классе между «Локомотивом», «Зенитом» и «Спартаком» сейчас практически мизерная, её практически не видно. И «Краснодар» с ЦСКА туда же можно отнести. Разница совсем небольшая. «Зенит» сейчас в таком состоянии, что он более сконцентрирован, более собран. У питерцев и уровень мотивации выше", — цитирует Веденеева «Спорт уик-энд».