Немецкий союз приостановил выступления сборной Китая U20 в четвёртом дивизионе

Немецкий футбольный союз (DFB) на время приостановил выступления молодёжной сборной Китая (игроки не старше 20 лет) в четвёртом по силе дивизионе Германии.

Такое решение принято из-за того, что на первой же игре китайцев в Германии с клубом «Шотт Майнц» на трибунах появились флаги Тибета, который хочет полной независимости от Китая. Китайские игроки в знак протеста покинули поле в середине первого тайма и вернулись только после того, как флаг был убран с трибун.

В Немецком союзе решили отложить участие молодёжной сборной Китая в четвёртом дивизионе как минимум до начала 2018 года, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.