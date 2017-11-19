Матч сборной Китая U20 в Германии был прерван из-за флага Тибета

Сборная Китая U20 в первом спарринге с командами из юго-западного дивизиона Региональной лиги Германии по футболу (четвёртого немецкого дивизиона) проиграла клубу «Шотт Майнц» со счетом 0:3.

В середине первого тайма встречи китайские игроки ушли с поля после того, как активисты развернули флаг Тибета. Спустя 30 минут тибетский флаг был убран с трибун и китайская команда вернулась на поле, продолжив игру.

В 1912 году династия Цинь была свергнута, ее заменила республика, и Тибет провозгласил независимость. В 1949 году после провозглашения КНР новое правительство Мао Цзэдуна стало настаивать на том, что Тибет является частью Китая. Китайские войска вошли в Восточный Тибет, подавив сопротивление тибетской армии.

С 50-х годов Тибет входит в состав КНР как Тибетский автономный район. Включение Тибета в состав КНР в результате военного вторжения остаётся сложным и противоречивым вопросом вплоть до настоящего времени.

Китайская команда должна сыграть с каждой из 19 команд лиги по два раза, за что выплатит каждому из клубов по € 15 тыс. Таким образом, сборная Китая U20 фактически будет 20-й командой-участницей юго-западного дивизиона Региональной лиги, однако в зачёт соревнования она не попадёт.