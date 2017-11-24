Давыдов: настраивал «Зенит-2» на серьёзный и жёсткий матч со «Спартаком-2»

Главный тренер «Зенита-2» Анатолий Давыдов прокомментировал ничейный результат матча со «Спартаком-2» (1:1) в 25-м туре ФНЛ.

«Непростая получилась игра. Но я настраивал ребят на такой серьёзный и жёсткий матч. Первые 10 минут мы чувствовали себя комфортно. Затем пошла череда потерь. При счёте 0:1 команда стала раскрываться, предоставив возможность сопернику организовать приличные контратаки. На протяжении всего матча нас выручал вратарь.



На втором тайм вышли с горящими глазами. Поблагодарил ребят за это. Также появились люди, которые стали вести игру за собой. Наши футболисты молодые, поэтому не каждый готов взять на себя лидерские качества», — сказал Давыдов.