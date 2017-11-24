«Зенит-2» в компенсированное время ушёл от поражения в матче со «Спартаком-2»

В ФНЛ завершилось принципиальное противостояние между «Зенитом-2» и «Спартаком-2». Подопечные Анатолия Давыдова не побеждали на протяжении семи туров, в то время как команда Дмитрия Гунько проиграла последние пять встреч.

В первом круге «Спартак-2» выиграл со счётом 3:1, а в отчётном противостоянии довольствовался ничьей, которую «Зенит-2» вырвал в компенсированное время. Счёт в матче на 9-й минуте открыл Фэшн Сакала, но красно-белые минимальное преимущество не удержали. На 92-й минуте «Зенит» от поражения спас Илья Зуев.

По итогам 25 туров «Спартак» набрал 31 очко и занимает 10-е место. «Зенит» остался на 18-й строчке. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».