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«Зенит-2» в компенсированное время ушёл от поражения в матче со «Спартаком-2»

Футбол

В ФНЛ завершилось принципиальное противостояние между «Зенитом-2» и «Спартаком-2». Подопечные Анатолия Давыдова не побеждали на протяжении семи туров, в то время как команда Дмитрия Гунько проиграла последние пять встреч.

В первом круге «Спартак-2» выиграл со счётом 3:1, а в отчётном противостоянии довольствовался ничьей, которую «Зенит-2» вырвал в компенсированное время. Счёт в матче на 9-й минуте открыл Фэшн Сакала, но красно-белые минимальное преимущество не удержали. На 92-й минуте «Зенит» от поражения спас Илья Зуев.

По итогам 25 туров «Спартак» набрал 31 очко и занимает 10-е место. «Зенит» остался на 18-й строчке. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».

ФНЛ - Первый дивизион. 25-й тур
24 ноября 2017, пятница. 14:00 МСК
Зенит-2
Санкт-Петербург
1 : 1
Спартак-2
Москва
0:1 – Сакала – 9, 1:1 – Зуев – 90+2
Удаления: Зуев, 90+3 – нет
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