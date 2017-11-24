Конте: один день на подготовку к матчу с «Ливерпулем» — это неправильно

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мыслями о том, что синие проведут гостевой матч с «Ливерпулем» (25 ноября) в 13-м туре АПЛ всего через три дня после выездной игры с «Карабахом» (22 ноября, 4:0) в Лиге чемпионов.

«Мы старались хорошо подготовиться к матчу, однако один день на подготовку перед таким важным поединком, при условии что и на отдых был только один день, — это неправильно, и это касается не только игроков «Челси», это касается всех команд. В то же время не стоит искать оправданий, а необходимо просто выйти и хорошо сыграть против действительно сильного соперника. Мы хотим хорошо сыграть и добиться результата», — цитирует Конте сайт „Челси“.