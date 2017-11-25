Месси не уверен, что в будущем смог бы подружиться с Роналду

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о том, кто является претендентом на «Золотой мяч», а также о вероятной дружбе с форвардом «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Роналду не является моим единственным конкурентом на получение следующей награды «Золотой мяч». На сегодняшний день есть много хороших футболистов, которые могут получить эту награду. В последние годы «Золотой мяч» вручался нам с Роналду, однако на него также могут претендовать такие игроки как Неймар, Мбаппе и Суарес.

Роналду говорил, что в будущем мы могли бы стать с ним друзьями? Не знаю, случится ли это. Дружба появляется после проведённого вместе с человеком какого-то количества времени. Нас же не связывают друг с другом никакие отношения. Общаемся и видимся только на церемониях вручения наград. Вне поля наши жизни пересекаются редко», — цитирует Месси La Gazzetta dello Sport.