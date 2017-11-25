Божович: еврокубки? Для «Арсенала» это было бы слишком много сейчас

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал гостевое поражение в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги с «Тосно» (2:3).

«Думаю, что игра была 50 на 50. Мы забили второй гол, вели два раза в счёте, был момент у Джорджевича, чтобы закончить игру. Допустили ошибки в обороне, поэтому и проиграли.

Не думаю, что погода повлияла на счёт. Поле было хорошее, погода по-настоящему русская. Это вообще не повлияло на результат.

Насколько мы готовы побороться за попадание в еврокубки? Не знаю. Думаю, что для нас это было бы слишком много сейчас», — заявил Божович в эфире телеканала «Наш футбол».