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«Реал» переиграл «Малагу» благодаря второму голу Роналду в Примере

Футбол

«Реал» обыграл «Малагу» в матче 13-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В дебюте игры Карим Бензема вывел мадридскую команду вперёд. На 18-й минуте Диего Ролан сравнял счёт, однако вскоре Касемиро забил второй гол «Реала». На исходе часа игры Гонсало Чори Кастро опять сравнял счёт, но ближе к концу встречи «сливочные» заработали пенальти. Удар Криштиану Роналду с точки отбил голкипер «Малаги» Роберто Хименес, однако португалец был первым на добивании. Роналду забил всего второй гол в текущем чемпионате, отличившись в Примере впервые с 14 октября.

«Реал» набрал 27 очков и занимает третье место в таблице чемпионата, «Малага» (7) — 18-я.

Испания - Примера. 13-й тур
25 ноября 2017, суббота. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
3 : 2
Малага
Малага
1:0 – Бензема – 9, 1:1 – Ролан – 18, 2:1 – Касемиро – 21, 2:2 – Кастро – 58, 3:2 – Роналду – 76
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