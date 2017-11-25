«Реал» переиграл «Малагу» благодаря второму голу Роналду в Примере

«Реал» обыграл «Малагу» в матче 13-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В дебюте игры Карим Бензема вывел мадридскую команду вперёд. На 18-й минуте Диего Ролан сравнял счёт, однако вскоре Касемиро забил второй гол «Реала». На исходе часа игры Гонсало Чори Кастро опять сравнял счёт, но ближе к концу встречи «сливочные» заработали пенальти. Удар Криштиану Роналду с точки отбил голкипер «Малаги» Роберто Хименес, однако португалец был первым на добивании. Роналду забил всего второй гол в текущем чемпионате, отличившись в Примере впервые с 14 октября.

«Реал» набрал 27 очков и занимает третье место в таблице чемпионата, «Малага» (7) — 18-я.