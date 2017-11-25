«Бавария» потерпела первое поражение после возвращения Хайнкеса

«Бавария» проиграла мёнхенгладбахской «Боруссии» в матче 13-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В конце первого тайма Торган Азар и Маттиас Гинтер обеспечили «Боруссии» преимущество в два гола. На 74-й минуте Артуро Видаль отыграл один мяч, однако уйти от поражения мюнхенцы не сумели.

«Бавария» потерпела первое поражение после возвращения Юппа Хайнкеса на пост главного тренера команды. Действующие чемпионы Германии (29 очков) занимают первое место в таблице, «Боруссия» (24) — 4-я.