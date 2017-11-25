Зидан: зимой точно никто не уйдёт. Что касается новичков, случиться может всё

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Малагой» в матче 13-го тура испанской Примеры и ответил на вопрос о трансферах. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.



«Мы играли хорошо, забили быстрый гол. Это было важно, но затем положение дел изменилось, во втором тайме было тяжело. Мы довольны результатом, мы должны думать о нем. Хотя, стоит признать, сегодня не всё получилось так, как мы хотели. Теперь нам надо провести семь хороших матчей подряд.



Зимой точно никто не уйдёт. Что касается новичков, случиться может всё. Но в настоящий момент мы не хотим подробно говорить об этом», – сказал Зидан.

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