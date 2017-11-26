Перед матчем ЦСКА в Казани Витиньо сменил имидж

Нападающий ЦСКА Витиньо похвастался новым имиджем в своём инстаграме, опубликовав фотографию, в которой предстал перед своими подписчиками с красными волосами.



В настоящий момент форвард вместе с командой пребывает в Казани, где ведёт подготовку к матчу с «Рубином» в рамках 18-го тура РФПЛ. Эта игра состоится сегодня, 26 ноября и начнётся в 14:00 мск.



Это уже не первый случай смены имиджа бразильского футболиста. В феврале Витиньо перед началом третьего тренировочного сбора в испанском городе Кампоамор покрасился в блондина.

Витиньо в новом имидже