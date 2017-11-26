Карвахаль: самое главное состоит в том, что «Реал» оказал давление на «Барсу»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль прокомментировал победу над «Малагой» (3:2) в матче 13-го тура испанской Примеры.

«На мой взгляд, это был тот тип матча, в котором случилось всего понемногу. В первом тайме мы превосходно играли, но из-за небрежности позволили сопернику забить два гола. Впрочем, важнее всего то, что мы создавали свои моменты, а Криштиану провёл фантастическую игру. Самое главное заключается в том, что мы завоевали три очка и оказали давление на лидера», — цитирует Карвахаля Marca.

На данный момент «Реал» (27 очков) занимает четвёртое место в таблице Примеры, отставая от лидирующей «Барселоны» на семь очков. При этом каталонцы сыграли на один матч меньше.