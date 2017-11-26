Прямая видеотрансляция матча «Депортиво» — «Атлетик Б»

«Чемпионат» предоставляет пользователям портала возможность посмотреть в прямом эфире матч 13-го тура испанской Примеры «Депортиво» — «Атлетик Б». Встреча состоится сегодня, 26 ноября, на стадионе «Риасор» в Ла-Корунье.



В турнирной таблице высшего испанского дивизиона «Депортиво» располагается на 17-й строчке, отставая от идущего на 16-м месте «Атлетика» на одно очко.



Трансляция матча «Депортиво» — «Атлетик Б» начнётся в 14:00 по московскому времени. Видео можно посмотреть в группе телеканала «СИЛА» в социальной сети «ВКонтакте».