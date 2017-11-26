Гончаренко: допинг в российском футболе? В преддверии ЧМ всякая ерунда вылезает

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над «Рубином» (1:0) в 18-м туре чемпионата России прокомментировал новость о том, что информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорий Родченков готов дать ФИФА доказательства о допинге в российском футболе.



«Большей глупости не придумать. В преддверии чемпионата мира всякая ерунда вылезает. Для чего применять допинг в футболе? Он нужен либо для силы, либо для выносливости, либо для скорости, но в футболе нужно всё вместе, и вообще непонятно, какой допинг тут может быть. По незнанию какие-то компоненты могут попадать в организм. Но в целом, думаю, это просто информационный вброс», — цитирует Гончаренко сайт ЦСКА.

Адвокат: Родченков готов дать ФИФА доказательства о допинге в российском футболе