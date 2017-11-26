Адвокат: Родченков готов дать ФИФА доказательства о допинге в российском футболе

Джим Уолден, адвокат информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова, заявил, что его клиент готов выйти на связь с ФИФА. На прошлой неделе в британских СМИ сообщалось, что ФИФА хочет связаться с Родченковым, чтобы поговорить о допинге в российском футболе.

В интервью Sportsmail Уолден заявил, что Родченов готов говорить с ФИФА, а также, что у Григория есть доказательства того, что десятки российских футболистов, в том числе игроки сборной России, были клиентами государственной допинг-программы.

На вопрос, готов ли Родченков поделиться этими доказательствами с ФИФА, адвокат ответил: «Да. Мой телефон включен, моя электронная почта работает».

На прошлой неделе источник в ФИФА сообщил британскому изданию, что организации пока не удалось связаться с Родченковым, но в ближайшее время для этого будут предприняты новые усилия. По этому поводу адвокат Родченкова заявил следующее: «ФИФА не пыталась связаться со мной напрямую. Я не знаю эту организацию хорошо, но, видимо, они рады спрятать голову в песок. Насколько им было бы неудобно, если бы подтвердилось, что российские футболисты были клиентами государственной допинг-программы и Россию пришлось бы отстранять от собственного чемпионата мира? Предполагаю, что чисто физически они уже не могут перенести ЧМ-2018 из России. Это очень сложные вопросы. И я уверен, что в России этой теме уделяют пристальное внимание люди на самом высоком уровне».