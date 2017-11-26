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«Наполи» вернул себе лидерство, «Рома» и «Милан» завершили свои матчи вничью

Футбол

В матче 14-го тура итальянской Серии A «Наполи» в гостях с минимальным счётом обыграл «Удинезе». Единственный гол был забит на 33-й минуте — пенальти в исполнении Жоржиньо отразил вратарь хозяев, но футболист неаполитанцев оказался первым на добивании. Подопечные Маурицио Сарри благодаря победе вернулись на первое место в таблице чемпионата, обойдя «Интер».

В другом матче тура «Рома» на выезде сыграла вничью с «Дженоа» — 1:1. На 59-й минуте Стефан Эль-Шаарави вывел гостей вперёд. На 69-й минуте римляне остались вдесятером — красную карточку получил Даниэле Де Росси. Хозяева получили право на пенальти, который реализовал Джанлука Лападула.

«Милан» принимал «Торино» и победителя на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» команды не выявили. Итоговый счёт — 0:0.

Италия - Серия А. 14-й тур
26 ноября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Удинезе
Удине
0 : 1
Наполи
Неаполь
0:1 – Жоржиньо – 33
Италия - Серия А. 14-й тур
26 ноября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Дженоа
Генуя
1 : 1
Рома
Рим
0:1 – Эль-Шаарави – 59, 1:1 – Лападула – 70 (пен)
Удаления: нет – Де Росси, 69
Италия - Серия А. 14-й тур
26 ноября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Милан
Милан
0 : 0
Торино
Турин
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