Монтелла: такое чувство, что ворота «Торино» были заколдованы

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал домашнюю ничью с «Торино» (0:0) в матче 14-го тура чемпионата Италии.

«Милан» контролировал ход встречи с первой и до последней минуты. Мы создали шесть или семь явных голевых моментов и столько же не реализовали. Не помню, чтобы «Торино» наносил удары в створ, за исключением последней минуты.

Не могу просить от своей команды большего. Разве что нужно действовать немного спокойнее и сосредоточеннее у ворот соперника. Большинство из нереализованных сегодня голевых моментов случилось в связи с отсутствием уверенности у нападающих. А ещё такое чувство, что ворота «Торино» были сегодня заколдованы», — цитирует Монтеллу Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.