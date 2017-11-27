Бенатиа: «Ювентус» воспользовался тем, что игроки «Кротоне» устали во 2-м тайме

Защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа прокомментировал победу над «Кротоне» (3:0) в матче 14-го тура итальянской Серии А.

«В первом тайме у нас было несколько шансов, но „Кротоне“ сыграл очень организованно. Они играли за линией мяча, поэтому нам пришлось часто его перемещать. Естественно, они устали во втором тайме, а мы воспользовались этим и забили голы.

Эта победа важна для достижения наших целей. Мы переживаем непростой период, но знаем, что если будем хорошо защищаться, то шансы в атаке у нас всегда будут", — приводит слова Бенатиа Football Italia.