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Бенатиа: «Ювентус» воспользовался тем, что игроки «Кротоне» устали во 2-м тайме

Футбол

Защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа прокомментировал победу над «Кротоне» (3:0) в матче 14-го тура итальянской Серии А.

«В первом тайме у нас было несколько шансов, но „Кротоне“ сыграл очень организованно. Они играли за линией мяча, поэтому нам пришлось часто его перемещать. Естественно, они устали во втором тайме, а мы воспользовались этим и забили голы.

Эта победа важна для достижения наших целей. Мы переживаем непростой период, но знаем, что если будем хорошо защищаться, то шансы в атаке у нас всегда будут", — приводит слова Бенатиа Football Italia.

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