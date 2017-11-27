Аллегри: чтобы пройти турнирную дистанцию до конца, нам нужны все игроки

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Кротоне» (3:0) в матче 14-го тура итальянской Серии А. Туринцы занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Наполи» на 4 очка, а от идущего вторым «Интера» — на два.

«Дело не в схеме 4-2-3-1. Сегодня у нас было больше игроков группы атаки, чем против „Барселоны“. Некоторые футболисты только вернулись после травм, но скоро все будут в форме. Чтобы пройти турнирную дистанцию до конца, нам нужны все игроки. В прошлом сезоне у нас были некоторые игроки, которые выступали определённым образом, а сейчас не играют на том же уровне. Моя задача — получить максимум от футболистов, которые у меня есть. Есть игроки, которые находятся не в лучшей физической и психологической форме, так что на поле выходят лучшие.

Мы находимся всего в четырёх очках позади двух команд, которые ещё не знали поражений. Мы потеряли важные очки в матче с «Аталантой», когда прекратили играть при счёте 2:0. Также мы на восемь минут потеряли концентрацию в матче с «Лацио». Наша цель — оставаться в группе лидеров до весны. «Наполи» и «Интер» ещё не проигрывали, а у нас есть не только чемпионат, но и Лига чемпионов и Кубок Италии", — приводит слова Аллегри Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.