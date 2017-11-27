Варан: Бензема очень хочет играть за сборную Франции

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан отметил, что его партнёр по команде Карим Бензема горит желанием возобновить выступление за сборную Франции. Однако главный тренер «трёхцветных» Дидье Дешам продолжает отказываться от услуг нападающего «Королевского клуба».

«Бензема – феноменальный футболист, и мы очень довольны, что он играет за наш клуб. Когда речь заходит о национальной команде, то становится понятным, что Бензема очень хочет играть за сборную Франции. Это в компетенции главного тренера, который не обязан спрашивать нас. Это его решение. Я сам часто беседую с Каримом и знаю его мысли. И больше мне об этом нечего сказать», — цитирует Варана Marca.

Бензема перестал вызываться в сборную Франции после скандала, связанного с делом о шантаже бывшего полузащитника «Лиона» Матьё Вальбуэна, защищающего ныне цвета «Фенербахче».