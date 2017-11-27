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Названы имена шести претендентов на награду лучшему молодому футболисту РФПЛ

Футбол

Стал известен список претендентов на премию лучшему молодому футболисту российской Премьер-Лиги. В число номинантов вошли шесть игроков. Об этом сообщается на официальном сайте Детской футбольной лиги.

На премию «Первая пятёрка» 2017 года претендуют полузащитник Дмитрий Баринов («Локомотив») – 21 год, хавбек Аяз Гулиев («Анжи») – 21 год, нападающий Рифат Жемалетдинов («Рубин») – 21 год, полузащитник Александр Зуев («Крылья Советов»/ «Ростов») – 21 год, хавбек Иван Обляков («Уфа») – 19 лет и нападающий Фёдор Чалов (ЦСКА) – 19 лет.

Премия лучшему молодому футболисту РФПЛ вручается Детской футбольного лигой с 2002 года.

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