Асхабадзе: думаю, «Спартак» возьмёт реванш у «Зенита» за поражение 1:5

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе поделился ожиданиями от матча 18-го тура РФПЛ, в котором красно-белые 27 ноября примут «Зенит».

«То разгромное поражение в Питере игроки «Спартака» прекрасно помнят, никто его не забыл. Вполне возможно, что они возьмут у «Зенита» реванш за матч первого круга. Может быть, не с таким счётом, но у «Спартака» есть большое преимущество – он играет дома при своих болельщиках. Кроме того, важно, что «Спартаку» нужно двигаться дальше по турнирной таблице. Если они обыграют соперника, то уже прочно закрепятся наверху. Думаю, что это одна из основных встреч, где определится, готов ли «Спартак» биться за место в Лиге чемпионов.

Учитывая все эти факторы, думаю, игра зрителей не разочарует. «Спартаку» надо забивать, он играет дома и трибуны заставят игроков идти вперёд, а не отсиживаться в обороне. «Зенит» тоже приедет за победой. Команда борется за чемпионство, о чём неоднократно говорило руководство клуба, практически гарантируя первое место в этом сезоне. В борьбе с «Локомотивом» матч со «Спартаком» станет для «Зенита» важнейшим. Ну и не стоит забывать, что это будет битва двух итальянцев.

Думаю, что «Спартак» выиграет со счётом 3:1», — сказал Асхабадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.