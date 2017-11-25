Кокорин: на месте игроков «Спартака» держал бы в уме поражение от «Зенита» — 1:5

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал, насколько важным для его команды будет гостевой матч 18-го тура РФПЛ со «Спартаком» (27 ноября).



«Думаю, в любом случае спартаковцы держат в уме наш первый матч, закончившейся победой „Зенита“, и хотят реабилитироваться. По крайней мере, я бы на их месте это держал в уме, если бы проиграл со счётом 1:5. Для нас матч со „Спартаком“ — важное дерби, в котором мы хотим победить, чтобы нам это запомнилось: две игры и победы над красно-белыми. Для нас это был бы хороший результат», — сказал Кокорин в интервью телеканалу «Матч».

«Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 5:1 в матче 4-го тура РФПЛ. Поединок состоялся 6 августа в Санкт-Петербурге.