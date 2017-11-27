«Милан» объявил об увольнении Монтеллы, новым наставником назначен Гаттузо

«Милан» объявил об увольнении Винченцо Монтеллы с поста главного тренера. Как сообщает официальный сайт клуба, его место займёт наставник Дженнаро Гаттузо, который работал с молодёжной командой россонери.

Монтелла работал с итальянской командой с лета 2016 года. В текущем сезоне под руководством 43-летнего специалиста миланский клуб в чемпионате Италии занимал седьмое место после 14 сыгранных матчей. Последней игрой Монтеллы стала домашняя встреча с «Торино» (0:0).

Гаттузо выступал за «Милан» с 1999 по 2012 год. Вместе с командой он дважды становился чемпионом Италии, один раз выиграл Кубок страны и дважды — национальный Суперкубок.