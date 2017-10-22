Гаттузо может сменить Монтеллу на посту главного тренера «Милана»

Главный тренер молодёжной команды «Милана» Дженнаро Гаттузо может сменить Винченцо Монтеллу на посту главного тренера основного клуба. Руководство россонери рассмотрит такой вариант, если команда проиграет «Дженоа» в сегодняшнем матче девятого тура серии А.
Ранее сообщалось о том, что руководство «Милана» выдвинуло Монтелле ультиматум. Винченцо должен набрать шесть очков в двух ближайших матчах, чтобы сохранить свой пост. В числе возможных тренеров, которые могут возглавить «Милан» уже в ближайшее время, называются Гус Хиддинк, Паулу Соуза, Владимир Петкович, Вальтер Маццарри и Лоран Блан.
Хиддинк – в числе возможных преемников Монтеллы на посту наставника «Милана»