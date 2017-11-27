«Торпедо» (К) стало чемпионом Грузии благодаря отбитому пенальти на 96-й минуте

«Торпедо» (Кутаиси) в заключительном туре чемпионата Грузии обыграло на выезде тбилисское «Динамо» (1:0) и впервые за 15 лет стало чемпионом страны.

Единственный гол во встрече был забит на 74-й минуте, его автором стал Торнике Капанадзе. На 96-й минуте «Динамо» получило шанс для того, чтобы самим стать чемпионом, так клуб устраивала ничья, но Отар Китеишвили не смог реализовать 11-метровый удар, который отбил вратарь «Торпедо» Роин Квасхвадзе.

Команда из Кутаиси набрала 76 очков и на один балл опередила «Динамо» в таблице. Третье место по итогам чемпионата заняла «Самтредиа» (68 очков).

«Торпедо» может оформить золотой дубль, так как 2 декабря сыграет в финале Кубка Грузии против «Чихуры».