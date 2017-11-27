Федун: реванш у «Зенита» взяли, «Спартак» по-прежнему в золотой гонке

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от матча 18-го тура РФПЛ с «Зенитом» (3:1).



«Поздравляю всех с победой! Очень важная победа. Мы по-прежнему в золотой гонке. Это хорошо. Впечатления от матча хорошие. Но, на мой взгляд… Ладно, о негативном не будем. Вся команда играла хорошо. Никого выделять не буду. Вся команда – молодцы.



Судейство, скажем так, неважное. Арбитр не был лучшим на поле. Футболисты играли лучше. Реванш взяли (за поражение в первом круге со счётом 1:5. — Прим. „Чемпионата“). Хотелось ли забить пять? Ну, ребят, хватит и трёх», — сказал Федун в интервью «Спорт-экспрессу».



«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РФПЛ. Лидирует «Локомотив», у которого на восемь очков больше.

Месть подаётся горячей. «Спартак» разбивает «Зенит» И остаётся в чемпионской гонке.