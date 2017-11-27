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Мирабелли: Гаттузо — тренер «Милана», мы дали ему эту прекрасную возможность

Футбол

Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли прокомментировал увольнение Винченцо Монтеллы с поста главного тренера клуба. Его место занял наставник Дженнаро Гаттузо.

«Мы перезапускаем процесс с назначением Гаттузо, и я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить Монтеллу и его помощников. Сегодня был трудный день. Решение было принято ночью, после матча мы связались с китайскими владельцами и приняли решение.

Гаттузо — наш тренер. Мы дали ему эту прекрасную возможность, посмотрим, как он проявит себя", — сказал Мирабелли.

«Милан» объявил об увольнении Монтеллы, новым наставником назначен Гаттузо
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