Мирабелли: Гаттузо — тренер «Милана», мы дали ему эту прекрасную возможность

Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли прокомментировал увольнение Винченцо Монтеллы с поста главного тренера клуба. Его место занял наставник Дженнаро Гаттузо.

«Мы перезапускаем процесс с назначением Гаттузо, и я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить Монтеллу и его помощников. Сегодня был трудный день. Решение было принято ночью, после матча мы связались с китайскими владельцами и приняли решение.

Гаттузо — наш тренер. Мы дали ему эту прекрасную возможность, посмотрим, как он проявит себя", — сказал Мирабелли.