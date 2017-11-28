«Арсенал» проанонсировал матч со «Спартаком» мультфильмом с «графом Божовичем»

«Арсенал» проанонсировал матч 19-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком» в формате короткого мультфильма. В нём главный тренер тульской команды Миодраг Божович предстаёт в образе графа Дракулы.

Матч «Арсенал» — «Спартак» состоится 1 декабря в Туле, начало — в 19:30 по московскому времени. По итогам 18 туров «Арсенал» набрал 24 очка и занимает девятое место в турнирной таблице РФПЛ, «Спартак» (31) располагается на четвёртой строчке.

Видео можно посмотреть в официальном канале тульского «Арсенала» в YouTube.