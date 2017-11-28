Буффон: если в Италии не будет вратарей и я понадоблюсь, то вернусь и в 60 лет

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон дал понять, что он не потерял желание играть за сборную Италии и будет готов вернуться в национальную команду.



«Я уже достиг определенного возраста, поэтому мне нужно сделать паузу. Но если в Италии не останется вратарей и меня попросят вернуться, я сделаю это даже в 60 лет», — сказал Буффон журналистам.



39-летний Буффон повесит перчатки на гвоздь в конце сезона. Он уже завершил международную карьеру после того, как Италия не смогла попасть на чемпионат мира—2018.

Буффон — о планах на будущее: не хочу спешить и выглядеть дураком