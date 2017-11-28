Полузащитник «Ниццы» Сери раскритиковал У. Дембеле за его поведение

Полузащитник «Ниццы» Жан-Мишель Сери раскритиковал нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле. Сери считает поведение футболиста достойным порицания: Дембеле в предыдущем сезоне защищал цвета дортмундской «Боруссии» и горел желанием перейти в каталонский клуб. Ради этого он даже не являлся на тренировки немецкой команды. В результате переход 20-летнего Дембеле в стан сине-гранатовых состоялся за € 105 млн.

«Для такого молодого футболиста, как Дембеле, это неправильное поведение. Я сам из-за перехода в другую команду никогда не поступил бы со своим клубом подобным образом», — приводит слова Сери испанское интернет-издание Sport.

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«Барселона» перед стартом текущего сезона проявляла интерес и к Сери.