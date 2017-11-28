«Динамо» рассчитывает продлить контракт с полузащитником Соу

«Динамо» рассчитывает продлить контракт с малийским полузащитником Самба Соу, который пополнил состав московского клуба прошедшим летом, сообщает Fcdin.com. Тогда руководство бело-голубых по результатам медосмотра решило заключить с хавбеком только однолетнее соглашение.

Таким образом, уже в декабре закончится защищённый период контракта, и Самба получит право вести переговоры с другими клубами.

В текущем сезоне 28-летний футболист провёл за «Динамо» в Премьер-Лиге 12 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.