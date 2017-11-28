В Туле стартовал турнир по мини-футболу для детей из детских домов и интернатов

В Туле стартовал ll Всероссийский турнир по мини-футболу для детей из детских домов и школ-интернатов «Игра твоей мечты». В первых матчах турнира приняли участие 8 команд дивизиона «Юг»: Новомосковский центр образования, Донская школа-интернат, Ефремовская школа-интернат, Тульская школа-интернат с ОВЗ №4, Новомосковская школа-интернат, Кировская школа-интернат, Барсуковская школа-интернат, Заокская школа-интернат.



По результатам первого отборочного этапа в следующий раунд соревнований вышли: Новомосковский центр образования, Донская школа-интернат, Кировская школа-интернат и Барсуковская школа-интернат. Во второй день турнира команды разыгрывали одну прямую путевку на финальные игры в Москву. В упорной борьбе ее завоевала команда Новомосковского центра образования.



В ближайшие несколько месяцев пройдут игры ещё в четырёх дивизионах. Помимо Тулы региональные этапы пройдут в Смоленске, Твери, Касимове и Воронеже. В общей сложности в матчах турнира «Игра твоей мечты» примут участие 360 юных футболистов из детских домов и интернатов. Это 36 команд из 11 регионов России. Победители этих этапов встретятся на финальных играх в Москве, которые пройдут весной 2018 года.



Организатором турнира выступает Межрегиональная общественная организация «Клуб Волонтеров», которая на протяжении 10 лет поддерживает детей в детских домах и школах-интернатах в различных областях России. Мероприятие также проходит при поддержке инициативной группы «Спартаковцы» и Supporters Group. Все участники первых матчей получили от организаторов памятные подарки, в частности мячи с автографами игроков «Спартака», которые помог получить вратарь Артём Ребров.



Первый турнир «Игра твоей мечты» проходил в 2016-2017 годах. В нём приняли участие 32 команды, более 300 детей из 10 регионов России. В качестве главного приза победители получили путёвку в футбольный лагерь «Штутгарт» в Подмосковье.