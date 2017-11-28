Врач «Спартака»: Адриано и Фернандо в порядке, они прихрамывали из-за усталости

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о состоянии здоровья полузащитника красно-белых Фернандо и нападающего Луиса Адриано после матча 18-го тура РФПЛ с «Зенитом» (3:1). Также Вартапетов поведал о травме Дмитрия Комбарова, который выбыл до конца года.

«Действительно, у Комбарова перелом ребра, без смещения. Это очень болезненная травма и неприятная. К сожалению, в декабре Комбаров не сможет выйти на поле, но через две-три недели, когда наступит сращение, он приступит к беговым тренировкам. На первом тренировочном сборе «Спартака» Комбаров будет тренироваться. Полное сращивание будет через три-четыре недели, а это значит, что в январе он будет с командой.

Что касается остальных футболистов «Спартака», то плюс-минус всё нормально. Луис Адриано и Фернандо в порядке, они прихрамывали после матча с «Зенитом» из-за усталости», — передаёт слова Вартапетова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.