ФИФА смоделировала жеребьёвку ЧМ. Группа России: Швейцария, Египет, Австралия

Международная федерация футбола (ФИФА) смоделировала жеребьёвку чемпионата мира 2018 года, который летом пройдёт в России. На видео рассказывается, как именно будет проходить жеребьёвка финальной стадии турнира.

Сборная России как страна-организатор попала в первую группу, а в результате смоделированной жеребьёвки получила в соперники Швейцарию, Египет и Австралию. Напомним, что официальная жеребьёвка мундиаля состоится 1 декабря в Кремле.

Результаты смоделированной жеребьёвки:

Группа А: Россия, Швейцария, Египет, Австралия

Группа В: Бразилия, Коста-Рика, Хорватия, Япония

Группа С: Польша, Колумбия, Сербия, Иран

Группа D: Португалия, Южная Корея, Испания, Сенегал

Группа Е: Бельгия, Исландия, Перу, Панама

Группа F: Германия, Дания, Уругвая, Нигерия

Группа G: Аргентина, Марокко, Мексика, Швеция

Группа H: Франция, Тунис, Саудовская Аравия, Англия.

Видео можно посмотреть на официальном канале ФИФА в YouTube.