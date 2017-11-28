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ФИФА смоделировала жеребьёвку ЧМ. Группа России: Швейцария, Египет, Австралия

Футбол

Международная федерация футбола (ФИФА) смоделировала жеребьёвку чемпионата мира 2018 года, который летом пройдёт в России. На видео рассказывается, как именно будет проходить жеребьёвка финальной стадии турнира.

Сборная России как страна-организатор попала в первую группу, а в результате смоделированной жеребьёвки получила в соперники Швейцарию, Египет и Австралию. Напомним, что официальная жеребьёвка мундиаля состоится 1 декабря в Кремле.

Результаты смоделированной жеребьёвки:

Группа А: Россия, Швейцария, Египет, Австралия
Группа В: Бразилия, Коста-Рика, Хорватия, Япония
Группа С: Польша, Колумбия, Сербия, Иран
Группа D: Португалия, Южная Корея, Испания, Сенегал
Группа Е: Бельгия, Исландия, Перу, Панама
Группа F: Германия, Дания, Уругвая, Нигерия
Группа G: Аргентина, Марокко, Мексика, Швеция
Группа H: Франция, Тунис, Саудовская Аравия, Англия.

Видео можно посмотреть на официальном канале ФИФА в YouTube.

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