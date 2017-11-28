Шершун: смеющиеся над Акинфеевым пусть посчитают, сколько он сейвов сделал в ЛЧ

Бывший защитник сборной Украины и ЦСКА Богдан Шершун поддержал вратаря «армейцев» Игоря Акинфеева, которого многие критикуют за пропущенные голы в Лиге чемпионов.

«Все над этим смеются, а вот я не понимаю. Пусть посчитают, сколько он сыграл матчей в Лиге чемпионов, сколько сейвов сделал. Он против всех топ-команд сыграл. Ни один вратарь, кроме Шовковского, из бывших стран СССР такого результата не показал. Акинфеев ещё молодой как вратарь, ему ещё играть и играть. Посмотрим, сколько он ещё сухих матчей на ноль проведёт, тогда и подобьём статистику», — цитирует Шершуна «Команда № 1».

Богдан Шершун играл за ЦСКА с 2002 по 2005 год.