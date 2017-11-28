Вернблум стал MVP 18-го тура РФПЛ

Полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум признан MVP 18-го тура российской Премьер-Лиги.

В голосовании специалистов, журналистов и представителей РФПЛ нападающий «Тосно» Евгений Марков опередил Вернблума на один балл. Однако посетители «Чемпионата» более активно голосовали за Вернблума в опросе на странице проекта, поставив его на второе место (два балла). В опросе в соцсети «ВКонтакте» швед занял первое место (три балла).

Таким образом, звание MVP 18-го тура досталось Вернблуму, который опередил Маркова на четыре балла.

На звание MVP 18-го тура РФПЛ также претендовали: Георгий Джикия («Спартак»), Джефферсон Фарфан («Локомотив»), Зе Луиш («Спартак»), Луис Адриано («Спартак»), Александр Селихов («Спартак»), Александр Бухаров («Ростов») и Андреас Гранквист («Краснодар»).

