Лунёв: всё идёт по плану, но пока не могу сказать, как скоро вернусь на поле

Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунёв рассказал о восстановлении после травмы.

Лунёв получил повреждение головы в концовке товарищеского матча между Россией и Испанией (3:3), который состоялся 14 ноября. Голкипер серьёзно пострадал после столкновения с нападающим сборной Испании Родриго.

«В целом всё идёт по плану, продолжаю восстанавливаться. До игры со «Спартаком» не тренировался в общей группе, поэтому пока не могу сказать, как скоро вернусь на поле.



Столкновение с испанским игроком — это просто стечение обстоятельств, игровой момент — не более того. Честно говоря, не думал, что этот эпизод будут так долго обсуждать. Я сыграл так, как должен был сыграть в той ситуации. Кто-то выходит на мяч ногами вперёд, но я привык действовать по-другому.

Повторюсь, это обычная игровая ситуация, таких выходов может быть по несколько в каждом матче. Просто на этот раз случилось столкновение с соперником. Я и в дальнейшем буду действовать так же. Это футбол, всякое случается. Хорошо, что все живы и этот эпизод уже в прошлом. Никакого криминала в нём не вижу", — цитирует Лунёва сайт «Зенита».