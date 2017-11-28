Сёмин — о поездке в Хабаровск: побывали в настоящей русской зиме

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от поездки в Хабаровск, где московский клуб вчера, 27 ноября, со счётом 2:1 обыграл местный «СКА-Хабаровск» в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги.

«Побывали в настоящей русской зиме. Спасибо всем болельщикам, пришедшим вчера на стадион в Хабаровске, и отдельно хочу отметить ребят, доехавших с Курильских островов и Сахалина», — написал Сёмин в своём «инстаграме».

Фотографию Хабаровска можно посмотреть в официальном «инстаграме» Юрия Сёмина.