Рыков: связываю неудачную серию «Ростова» с травмой моего друга Юсупова

Защитник «Динамо» Владимир Рыков поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» (2 декабря) в 19-м туре чемпионата России.

«По матчу первого круга с «Ростовом» было видно, что это организованная команда, чувствовалась рука тренера. Правда, в последнее время у дончан турнирные дела несколько ухудшились. Связываю это с травмой моего друга ещё со времен совместного выступления за «Динамо» — Артура Юсупова. Он вёл игру «Ростова» в центре поля. Сейчас команда предпочитает действовать флангами. Дончане делают ставку на прострелы на высокорослых нападающих – Бухарова и Дядюна. С ними будет непросто, но сейчас ни с кем легко не бывает.

Надо полностью отдаваться игре, вести борьбу на каждом участке поля. Отступать нам уже некуда. С поддержкой динамовских болельщиков мы должны одержать эту важную победу, а затем и обыграть «Анжи», чтобы перед зимним перерывом улучшить положение в таблице», — цитирует Рыкова сайт «Динамо».

В прошлом туре «Ростов», обыграв на своём поле «Анжи» (2:0), одержал первую с середины августа победу в РФПЛ.