Конте надеется, что «Челси» договорится с Куртуа о продлении контракта

Главный тренер «Челси» Антонио Конте надеется, что лондонский клуб сумеет договориться с голкипером Тибо Куртуа о новом контракте.

Нынешнее соглашение 25-летнего Куртуа с «Челси» рассчитано до лета 2019 года. Ранее сообщалось, что Куртуа поставил своему клубу условие, при котором он согласится подписать новый контракт — бельгийский вратарь требует удвоить ему зарплату — с нынешних € 110 тыс. в неделю до € 230 тыс.

«Тибо — один из лучших игроков, один из лучших вратарей в мире. Может быть, лучший. Конечно, он может стать лучшим голкипером в мире. У него большой потенциал. Он демонстрирует зрелость в каждом матче, несмотря на свой возраст, и он действительно фантастический футболист своего амплуа.

Этот вопрос входит в сферу ответственности клуба. Я надеюсь, чтоТибо и клуб достигнут соглашения. Он очень важный игрок для нас", — цитирует Конте FourFourTwo.