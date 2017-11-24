Куртуа продлит контракт с «Челси», если ему повысят оклад до € 230 тыс. в неделю

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа поставил своему клубу условие, при котором он согласится подписать новый контракт. Как сообщает HLN, бельгийский голкипер требует удвоить ему зарплату — с нынешних € 110 тысяч в неделю до € 230 тысяч. Таким образом, Куртуа хочет сравняться по зарплате с вратарём «Манчестер Юнайтед» Давидом де Хеа

Нынешнее соглашение Куртуа с «Челси» рассчитано до лета 2019 года. В текущем сезоне он провёл 12 матчей в чемпионате Англии и пропустил в них 10 голов.

Ранее сообщалось, что возможность приобретения Куртуа рассматривает «Атлетико», за который Тибо уже выступал с 2011 по 2014 год.